Grande recupero dopo le Regionali Sondaggi chi sta festeggiando
Nel panorama politico italiano si registra un nuovo assestamento nelle intenzioni di voto, rilevato attraverso la Supermedia YouTrendAgi, che aggrega i dati di più istituti demoscopici. Le rilevazioni, realizzate dopo le Regionali in Campania, Puglia e Veneto, mostrano un quadro complessivamente stabile ma con alcune variazioni significative all'interno dei principali partiti e delle coalizioni. Leggi anche: "Nuovo boom per quel partito". Sondaggi politici: chi festeggia Secondo gli analisti, il leggero calo di Fratelli d'Italia è da interpretare con cautela: la flessione è legata soprattutto al ritorno nella media di istituti che non pubblicavano da tempo, più che a un cambiamento reale del consenso.
