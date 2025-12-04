Grande Fratello Rasha Younes e i dubbi su Dolce | Dietro questa facciata c’è altro
Rasha Younes, dopo aver visto Dolce scegliere il suo fidanzato per la cena nel tugurio del Grande Fratello, esprime i suoi dubbi sull’ospite della casa. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Approfondisci con queste news
Alcune incomprensioni tra Rasha e Omer: “Non puoi prendere tutto sul serio” #GrandeFratello Guarda il video completo: mdst.it/Piccole-incomp… Vai su X
L'opinionista del Grande Fratello risponde duramente a un utente che ha offeso i suoi figli dopo le sue critiche nel programma - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello, Rasha Younes e i dubbi su Dolce: “Dietro questa facciata c’è altro” - Rasha Younes, dopo aver visto Dolce scegliere il suo fidanzato per la cena nel tugurio del Grande Fratello, esprime i suoi dubbi sull’ospite della casa. Come scrive comingsoon.it
Grande Fratello, Rasha Younes chiarisce con Anita su Jonas: “Non c’è niente”. La reazione - Rasha Younes ci ha tenuto a dire cosa c'è tra lei e Jonas Pepe ad Anita Mazzotta nella casa del Grande Fratello. Scrive mondotv24.it
Rasha Younes parla del padre morto: “Simone, perdona tuo papà prima che sia tardi”/ Pubblico in lacrime al GF - Padre di Rasha Younes, la storia che emoziona il Grande Fratello: “Simone, perdona tuo padre prima che sia tardi”. ilsussidiario.net scrive
Grande Fratello, le battute di Rasha infastidiscono Omer: “Se pensa così male di me…” - Si è creata un po' di tensione ieri sera al Grande Fratello tra Omer Elomari e Rasha Younes. Come scrive ilsipontino.net
Rasha Younes chiarisce ad Anita Mazzotta il suo rapporto con Jonas Pepe - Grande Fratello mostra ad Anita e Rasha lo svolgimento della cena in Tugurio fra Dolce e i loro fidanzati, ma nessuna delle due ragazze sembra sentirsi toccare dai morsi della gelosia, tutt'altro. Si legge su grandefratello.mediaset.it
Grande Fratello, Rasha perde il controllo e si scaglia contro Dolce: “Non competo con una così” - La gieffina si è scagliata contro la concorrente kosovara per la sua decisione di invitare a cena, nel tugurio, Omer Elomari. Segnala libero.it