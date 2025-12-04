Grande Fratello Omer Elomari e Rasha Younes ancora distanti | faranno pace?

Guai in paradiso per Omer Elomari e Rasha Younes: al GF la tensione tra i Rashmer è salita e i due gieffini appaiono più distanti che mai. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, Omer Elomari e Rasha Younes ancora distanti: faranno pace?

Approfondisci con queste news

Scintille tra Rasha e Omer: “Non mi parlare” #GrandeFratello Guarda il video completo: mdst.it/Scintille-tra-… Vai su X

Un’inaspettata cena in Tugurio tra Dolce, Donatella, Jonas e Omer #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello, Rasha perde il controllo e si scaglia contro Dolce: “Non competo con una così” - La gieffina si è scagliata contro la concorrente kosovara per la sua decisione di invitare a cena, nel tugurio, Omer Elomari. Riporta libero.it

Grande Fratello, le battute di Rasha infastidiscono Omer: “Se pensa così male di me…” - Si è creata un po' di tensione ieri sera al Grande Fratello tra Omer Elomari e Rasha Younes. Come scrive ilsipontino.net

Grande Fratello, Rasha Younes e i dubbi su Dolce: “Dietro questa facciata c’è altro” - Rasha Younes, dopo aver visto Dolce scegliere il suo fidanzato per la cena nel tugurio del Grande Fratello, esprime i suoi dubbi sull’ospite della casa. Segnala msn.com

Grande Fratello, l’accusa di Omer Elomari ad Anita Mazzotta: “Anche tu sei una giocatrice” - Omer Elomari e Anita Mazzotta hanno avuto divergenze di opinioni al Grande Fratello, tanto che l'uomo l'ha accusata di giocare. Da mondotv24.it

Chi sono i genitori di Omer Elomari del Grande Fratello/ La guerra, poi la fuga in Turchia: legame fortissimo - I genitori di Omer Elomari potrebbero entrare nella Casa del Grande Fratello 2025 per una sorpresa nel corso della puntata del 1 dicembre ... Si legge su ilsussidiario.net

Grande Fratello: Omer racconta il difficile periodo della guerra e riabbraccia il fratello - Omer Elomari nella puntata del Grande Fratello ha avuto modo di raccontare la sua storia, il suo passato segnato dalla guerra in Siria che ha vissuto insieme alla sua famiglia. Come scrive msn.com