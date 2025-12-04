Grande Fratello Dolce nel mirino di alcune gieffine | Non dovete essere gelose

Dolce Dona fa ingelosire alcune gieffine, due di loro la attaccano al Grande Fratello. La presenza di Dolce Dona al Grande Fratello sta portando un po’ di scompiglio, soprattutto dopo che ha scelto di cenare nel tugurio con Jonas e Omer, entrambi impegnati con due gieffine dell’attuale edizione del reality. La concorrente dell’edizione del Kosovo da lunedì è ospite nella casa più spiata d’Italia e ci ha tenuto a tranquillizzare tutti dicendo che non ha nessuna intenzione di avere dei flirt con i concorrenti. Queste le sue parole: “ Ragazze non dovete essere gelose, ragazzi siete tutti molto belli, ma alle donne dico di essere un po’ meno gelose, io non voglio mica fidanzarmi”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Grande Fratello, Dolce nel mirino di alcune gieffine: “Non dovete essere gelose”

