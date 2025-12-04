Grande Fratello colpo di scena | una nota cantante entrerà in Casa il motivo

Grande Fratello, colpo di scena: Elodie pronta a entrare in Casa per una sorpresa che cambierà tutto. La Casa del Grande Fratello si prepara a un momento che potrebbe riscrivere il ritmo del reality: Elodie, icona pop e tra le artiste italiane più amate degli ultimi anni, sarebbe pronta a varcare la porta rossa per una sorpresa speciale destinata a lasciare senza fiato concorrenti e pubblico. Nelle ultime ore a lanciare la notizia sono stati i due esperti di gossip Deianira Marzano ed Amedeo Venza. Sarà proprio Elodie a varcare la porta rossa e a fare una ramanzina al gieffino Domenico? Il concorrente ha ammesso più volte che Elodie è la sua cantante preferita. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Grande Fratello, colpo di scena: una nota cantante entrerà in Casa, il motivo

