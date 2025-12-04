Grande festa di Capodanno in piazza della Libertà | Nada Nikki e Dj Aladyn per salutare il 2026

Arezzo si prepara a vivere una notte di festeggiamenti in grande stile per l’arrivo del nuovo anno. Piazza della Libertà sarà il cuore pulsante della città il 31 dicembre, con un evento completamente gratuito che promette musica, spettacolo e divertimento per tutte le età. Protagonista assoluta della serata sarà Nada, attesa sul palco con un concerto che ripercorrerà oltre mezzo secolo di carriera, tra grandi classici e brani intramontabili. La manifestazione, promossa con il contributo dell’assessorato allo sport e politiche giovanili del Comune di Arezzo e organizzata da Associazione Music con il supporto di Confcommercio Arezzo, Cooperativa Progetto 5 e la collaborazione di Fondazione Arezzo Intour, Discover Arezzo, Arezzo Città del Natale e Atam, prenderà il via alle ore 17. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Grande festa di Capodanno in piazza della Libertà: Nada, Nikki e Dj Aladyn per salutare il 2026

