Grande festa dell’ultimo dell’anno in piazza della Libertà

Lanazione.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 4 dicembre 2025 – Si avvicina la grande festa dellultimo dell’anno in piazza della Libertà, a ingresso totalmente gratuito. Sarà Nada con il suo concerto l’ospite più atteso dell’evento promosso e realizzato con il contributo dell’assessorato allo sport e politiche giovanili del Comune di Arezzo e organizzato da Associazione Music c on il supporto di Confcommercio Arezzo, Cooperativa Progetto 5 e la collaborazione di Fondazione Arezzo Intour, Discover Arezzo, Arezzo Città del Natale e Atam. L’assessore Federico Scapecchi: “mentre negli anni scorsi il luogo dove tenere la festa veniva indicato nel bando, quest’anno abbiamo lasciato libertà di scelta e quest’ultima è ricaduta, ‘coerentemente’, su piazza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

grande festa dell8217ultimo dell8217anno in piazza della libert224

© Lanazione.it - Grande festa dell’ultimo dell’anno in piazza della Libertà

Scopri altri approfondimenti

Grande attesa per la Festa dell’uva, partita la corsa ai biglietti - Impruneta, 20 agosto 2025 – C’è grande attesa e attenzione per la Festa dell’Uva, con la fase finale della 99° edizione in programma il 28 settembre. Riporta lanazione.it

Grande Fratello, la festa di Halloween finisce male: dopo il caos scatta la censura - Ben due i litigi che si sono scatenati al Grande Fratello, tra Valentina Piscopo e Domenico D’Alterio contro Anita Mazzotta, e poi anche Simone contro Grazia. Riporta dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Festa Dell8217ultimo Dell8217anno