Grande festa dell’ultimo dell’anno in piazza della Libertà
Arezzo, 4 dicembre 2025 – Si avvicina la grande festa dell’ ultimo dell’anno in piazza della Libertà, a ingresso totalmente gratuito. Sarà Nada con il suo concerto l’ospite più atteso dell’evento promosso e realizzato con il contributo dell’assessorato allo sport e politiche giovanili del Comune di Arezzo e organizzato da Associazione Music c on il supporto di Confcommercio Arezzo, Cooperativa Progetto 5 e la collaborazione di Fondazione Arezzo Intour, Discover Arezzo, Arezzo Città del Natale e Atam. L’assessore Federico Scapecchi: “mentre negli anni scorsi il luogo dove tenere la festa veniva indicato nel bando, quest’anno abbiamo lasciato libertà di scelta e quest’ultima è ricaduta, ‘coerentemente’, su piazza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Stage e grande festa per i 20 anni di attività #jujitsu #Rovigo #sport - facebook.com Vai su Facebook
Ieri sera, alla grande Festa di Forza Italia a Carate Brianza, ho avuto l’onore di sedere al tavolo presidenziale insieme al Presidente Antonio Tajani, all’on. Marta Fascina, all’on. Alessandro Sorte, all’on. Letizia Moratti, all’on. Stefano Benigni, alla sen. Licia Ro Vai su X
Grande attesa per la Festa dell’uva, partita la corsa ai biglietti - Impruneta, 20 agosto 2025 – C’è grande attesa e attenzione per la Festa dell’Uva, con la fase finale della 99° edizione in programma il 28 settembre. Riporta lanazione.it
Grande Fratello, la festa di Halloween finisce male: dopo il caos scatta la censura - Ben due i litigi che si sono scatenati al Grande Fratello, tra Valentina Piscopo e Domenico D’Alterio contro Anita Mazzotta, e poi anche Simone contro Grazia. Riporta dilei.it