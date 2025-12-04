Grande ciclismo in Piemonte | la Vuelta frutta 40 milioni di euro

La Vuelta a España 2025 è stata per Torino e per il Piemonte una grande festa di sport e allo stesso tempo un vero e proprio laboratorio di ricadute economiche, sociali e culturali. La decisione di ospitare la Salida Oficial, disputata tra il 21 e il 26 agosto, ha rappresentato per il territorio un’occasione straordinaria . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Grande ciclismo in Piemonte: la Vuelta frutta 40 milioni di euro

Argomenti simili trattati di recente

ll Giro d'Italia 2026 passerà da Casto! La grande bellezza del ciclismo tornerà a colorare le nostre strade: il 27 maggio 2026, il Giro attraverserà anche il nostro paese e la Valsabbia, durante la tappa Cassano d’Adda-Andalo. Una gioia immensa per tutto il t - facebook.com Vai su Facebook

La Vuelta a España 2025 fa sorridere il Piemonte: oltre 200mila spettatori e più di 40 milioni di impatto economico - Nel capoluogo e in provincia sono stati interessati i Comuni di Torino, Venaria, San Maurizio Canavese e Ceres, ma anche Chivasso e altri territori nelle vicine province. Segnala torinoggi.it

Vuelta in Piemonte: 200mila spettatori e un impatto da oltre 18 milioni di euro (VIDEO) - Vuelta in Piemonte: 200mila spettatori e un impatto da 18 milioni di euro: le parole dell’assessore allo sport del Comune di Alba, Davide Tibaldi (VIDEO) ... Da ideawebtv.it

Vuelta: a Madrid celebrato il via in Piemonte 'grande sinergia' - Sport, cultura e gastronomia per rafforzare i legami comuni: sono stati questi gli ingredienti principali della serata ospitata ieri dall'Istituto italiano di cultura di Madrid (Iic) per celebrare ... Secondo ansa.it

Cirio: "Vuelta in Piemonte un successo, una vetrina sportiva di altissimo livello" - Il via del giro spagnolo proprio dalle città sabaude che hanno accolto il circus e le ... Da tuttosport.com

Ciclismo: il Piemonte può ospitare tutti i grandi giri nel 2025, forse un doppio Finestre - Dopo qualche anno di assenza, il Colle delle Finestre starebbe per tornare alla ribalta nella stagione 2025 con un progetto del tutto eccezionale. Si legge su it.blastingnews.com

La Vuelta partirà per la prima volta dall’Italia: ecco le tappe in Piemonte - «È la corsa più bella del mondo», dice Javier Guillén, direttore generale della gara e “padrone della festa” al Municipal. Si legge su lastampa.it