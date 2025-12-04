Gran galà a Windsor per il presidente tedesco Steinmeier ma a brillare è Kate

Londra, 4 dic. (Adnkronos) - Una fastosa serata di gala al Castello di Windsor ha accolto la prima visita di Stato del presidente tedesco nel Regno Unito in 27 anni, con la famiglia reale che ha steso un tappeto rosso per Frank-Walter Steinmeier e sua moglie Elke Budenbender, ospiti d'onore alla cena offerta da re Carlo e dalla regina Camilla. All'interno della St George's Hall non si è badato a spese: il tavolo brillava sotto 158 candele e un imponente albero di Natale alto 6 metri scintillante di lucine che hanno fatto da cornice all'evento a cui hanno partecipato molti personaggi famosi, tra cui la top model Claudia Schiffer e il marito regista sir Matthew Vaughn, nonché l'illustratore di Gruffalo Axel Scheffler, il giudice di Strictly Motsi Mabuse e il calciatore tedesco Thomas Hitzlsperger. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Gran galà a Windsor per il presidente tedesco Steinmeier, ma a brillare è Kate

