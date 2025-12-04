Gran Bretagna donne trans bandite da associazioni femminili e scout

Tgcom24.mediaset.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le due storiche associazioni femminili britanniche si adeguano alla sentenza della Corte Suprema: "Accesso riservato solo a chi è nato di sesso femminile". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

gran bretagna donne trans bandite da associazioni femminili e scout

© Tgcom24.mediaset.it - Gran Bretagna, donne trans bandite da associazioni femminili e scout

