Goretzka è il preferito del Napoli ma difficilmente andrà via dal Bayern a gennaio Tmw

Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista per il mercato di gennaio, dati gli infortuni di De Bruyne, Anguissa e Gilmour. Tra i profili spicca quello di Goretzka, che pare sia il preferito degli azzurri; anche se Kobbie Mainoo dello United resta ad oggi il nome più discusso che potrebbe lasciare il club inglese in prestito. Napoli, la situazione su Mainoo, Goretzka, Pellegrini e Frattesi. Tuttomercatoweb scrive: Il nome ad oggi più caldo è quello di Kobbie Mainoo, esubero del Manchester United che potrebbe lasciare Old Trafford in prestito. Anche se il preferito sarebbe quel Leon Goretzka in scadenza col Bayern Monaco, ma che difficilmente si muoverà dalla Baviera in inverno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

