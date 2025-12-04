Google la classifica delle parole più cercate in Italia nel 2025

La morte di Papa Francesco e l’addio a Pippo Baudo, la crisi in Medio Oriente e i problemi di TikTok in America. Senza dimenticare Sanremo con l’exploit di Lucio Corsi, l’ascesa di Lorenzo Musetti nel tennis e il boom della serie Monster: La storia di Ed Gein. Sono solo alcune delle parole che hanno registrato un picco di ricerca maggiore su Google in Italia nel 2025, come evidenziato dall’annuale campagna di Mountain View che offre una finestra sugli interessi nel nostro Paese. Un anno di ricerche di Google 2025: i personaggi e gli addii. L’uomo del 2025 su Google è Lucio Corsi. L’analisi annuale del motore di ricerca ha evidenziato come il cantautore toscano si sia preso la “rivincita” su Olly, che invece lo aveva battuto a Sanremo e che da 57 settimane è in classifica Fimi degli album più venduti con Tutta vita (sempre). 🔗 Leggi su Lettera43.it

