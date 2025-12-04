Golf un terzetto guida l’Australian Open al termine della prima tornata bene Mazzoli

I golfisti del DP World Tour danno il via ad uno degli ultimi eventi dell’anno solare. Iniziato infatti l’ Australian Open (montepremi 2 milioni di dollari australiani), antichissimo torneo nato nel lontano 1904 ed organizzato in coabitazione tra Tour Europeo, PGA Tour of AustralAsia e OneAsia Tour. Al termine della prima tornata troviamo un terzetto al comando con lo score di -6 (65 colpi). Si tratta del neozelandese Ryan Fox, del messicano Carlos Ortiz, e dell’australiano Elvis Smylie. Per il trio di testa due lunghezze di margine sullo scozzese Cameron Adam, sul francese Clement Charmasson e sul danese Rasmus Neergaard-Petersen. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, un terzetto guida l’Australian Open al termine della prima tornata, bene Mazzoli

