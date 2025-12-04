Golf | Reitan prova subito la fuga al Nedbank Golf Challenge Manassero e Francesco Molinari in par

Prove di fuga immediate per Kristoffer Reitan. Il norvegese è al comando del Nedbank Golf Challenge, organizzato in onore di Gary Player (che un mese fa e poco più ha compiuto novant’anni) e che si gioca proprio al Gary Player Country Club di Sun City. Per Reitan giro in -9 con dieci birdie e un unico bogey a “rovinare” un 63 che aveva tutto per diventare un 62. Inseguono a -6 il francese Adrien Saddier, lo svedese Jonas Svensson e l’inglese Marcus Armitage. Più ampio il blocco dei quinti a -4, formato dai sudafricani Garrick Higgo e Shaun Norris, dal nordirlandese Tom McKibbin, dall’altro francese Julien Guerrier, dal belga Thomas Detry e dal cinese Haotong Li. 🔗 Leggi su Oasport.it

