NAPOLI - «Il servizio andato in onda su Quarta Repubblica restituisce una visione parziale e minoritaria della formazione in Campania, dove centinaia di enti, con enormi sacrifici, hanno lavorato e continuano a lavorare gettando il cuore oltre l’ostacolo e senza scendere a compromessi». Così il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Gol, Troisi dopo servizio Quarta Repubblica: “Immagine compromessa, obblighi di gratitudine, gestione della cosa pubblica equivocabile: serve una rottura netta col passato”