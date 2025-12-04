Gol fantasma e ricorso | risultato non omologato in Serie D

Il Giudice Sportivo non ha omologato il risultato di una partita di Serie D: ecco cos’è successo “Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della società Asd CastrumFavara, ai sensi dell’art. 67 del C.G.S., si riserva decisioni in merito”. Così il Giudice Sportivo della Serie D ha annunciato il risultato non omologato di una partita dell’ultimo weekend. Risultato non omologato: cosa succede in Serie D (Foto Ansa) – Calciomercato.it Il match CastrumFavara-Athletic Club Palermo, valido per il quattordicesimo turno del girone I della Serie D, sul campo è terminato con il risultato di 1-2 in favore degli ospiti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Gol fantasma e ricorso: risultato non omologato in Serie D

