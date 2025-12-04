Gli attacchi delle big di Serie A a confronto: l’Inter di Chivu è inarrivabile. Tutti i numeri Si preannuncia un’altra corsa Scudetto molto equilibrata in Serie A, stavolta aperta a più squadre in lotta. Tuttavia, in una speciale classifica, l’ Inter di Chivu è già in fuga, ovvero quella relativa al rendimento degli attacchi. L’Inter domina la classifica degli attacchi: tutte le big a confronto, i numeri (Ansa Foto) – Calciomercato.it Lautaro e compagni hanno già messo a referto ben 25 gol e 12 assist in tutte le competizioni. La Juventus, seconda per produzione offensiva, è invece a quota 16 gol e 8 assist. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Gol e assist, l’Inter è già prima in classifica: tutti i numeri degli attacchi delle big di Serie A