Gol annullato David Oppini ci ride su | Stessa spiaggia stesso posto stesso VAR Il commento social carico di ironia – FOTO

Gol annullato David, l’opinionista commenta con ironia l’episodio del match di Coppa Italia e cita una famosa canzone per criticare la decisione. La vittoria per 2-0 contro l’ Udinese, che ha garantito alla Juventus l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, è stata netta nel risultato ma non priva di strascichi polemici. Al centro delle discussioni del post-partita, oltre all’infortunio di Gatti, c’è l’episodio del gol annullato a Jonathan David nel primo tempo. Una prodezza balistica dell’attaccante canadese vanificata dall’intervento del VAR per una posizione di fuorigioco millimetrica che ha lasciato molti dubbi per la dinamica delle immagini mostrate (con un difensore friulano, Palma, che sembrava poter tenere in gioco l’attaccante). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gol annullato David, Oppini ci ride su: «Stessa spiaggia, stesso posto, stesso VAR». Il commento social carico di ironia – FOTO

