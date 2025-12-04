God slayer | il gioco di ruolo open world con steampunk orientale e poteri elementali

Il panorama dei giochi di ruolo (RPG) si arricchisce continuamente di novità e produzioni di grandi ambizioni. Tra le recenti anticipazioni più interessanti emerge The God Slayer, un progetto sviluppato da Pathea Games, studio indie con sede in Cina noto per titoli come Ever Forward e My Time At Sandrock. Caratterizzato da uno stile estetico steampunk e ambientato in un mondo orientale, questo gioco promette di unire elementi di esplorazione open-world, narrativa complessa e atmosfere oscure, richiamando titoli come The Witcher 3 e Black Myth: Wukong. La sua presentazione e le prime immagini di gameplay destano grande interesse tra gli appassionati del genere. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - God slayer: il gioco di ruolo open world con steampunk orientale e poteri elementali

Contenuti che potrebbero interessarti

Multiplayer.it. . The God Slayer è un gioco di ruolo action open world ambientato in una metropoli steampunk dallo stile orientale. Annunciato nel 2023 come titolo PlayStation China Hero Project, è diventato multipiattaforma. Non ha ancora una data di uscita. - facebook.com Vai su Facebook

The God Slayer è diventato multipiattaforma: il primo video di gameplay è davvero promettente - Pathea Games ha annunciato che The God Slayer è diventato un gioco multipiattaforma e ha mostrato il primo video di gameplay. Segnala msn.com

Le impressioni di God Slayer: L'Ultimo Dominatore dell'Aria incontra Assassin's Creed - Pathea Games sta dando vita a quello che sembra uno spettacolo incredibile con il suo prossimo gioco d'azione. gamereactor.it scrive

The God Slayer: il nuovo action RPG orientale steampunk si mostra con un trailer - Pathea Games ha pubblicato il trailer d’esordio e una serie di nuove immagini dedicate a The God Slayer, l’action RPG ambientato in una metropoli ... gamerbrain.net scrive

The God Slayer: Pathea Games pubblica il primo trailer del suo action RPG open world steampunk orientale - Pathea Games ha diffuso il trailer d’esordio e una nuova serie di screenshot per The God Slayer, l’action RPG open- Si legge su techgaming.it