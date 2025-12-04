Gli Usa allentano le sanzioni contro la Russia | le deroghe al colosso petrolifero Lukoil

A distanza di qualche settimana dell'entrata in vigore delle sanzioni che gli Stati Uniti hanno imposto sul gigante petrolifero russo Lukoil arriva la prima deroga. Con un provvedimento che porta la data del 4 dicembre, il Dipartimento del Tesoro statunitense ha autorizzato le stazioni di. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Gli Usa allentano le sanzioni contro la Russia: le deroghe al colosso petrolifero Lukoil

