Gli studenti del Marconi e l' assessore Toppetti sul ponte Risorgimento per ricordare il marchese D' Avalos

Ilpescara.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incontro sul ponte Risorgimento per celebrare i 500 anni dalla morte di Ferrante d’Avalos, marchese di Pescara e protagonista della battaglia di Pavia del 24 febbraio 1525 che portò alla vittoria decisiva delle forze imperiali di Carlo V contro l'esercito francese di Francesco I. È quello che. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

gli studenti del marconi e l assessore toppetti sul ponte risorgimento per ricordare il marchese d avalos

© Ilpescara.it - Gli studenti del Marconi e l'assessore Toppetti sul ponte Risorgimento per ricordare il marchese D'Avalos

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

studenti marconi assessore toppettiGli studenti del Marconi e l'assessore Toppetti sul ponte Risorgimento per ricordare il marchese D'Avalos - A 500 anni dalla morte del marchese Ferrante D'Avalos protagonista della battaglia di Pavia, l'incontro organizzato dall'associazione Le Franche Villanesi in un luogo simbolo: ecco perché ... Da ilpescara.it

studenti marconi assessore toppettiL'assessore Toppetti incontra gli studenti del Marconi sul ponte Risorgimento per ricordare Ferrante d'Avalos - A 500 anni dalla morte di Ferrante d'Avalos, l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Valeria Toppetti ha incontrato questa mattina, sul ponte Risorgimento, gli studenti ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Studenti Marconi Assessore Toppetti