Gli studenti del Marconi e l' assessore Toppetti sul ponte Risorgimento per ricordare il marchese D' Avalos

Un incontro sul ponte Risorgimento per celebrare i 500 anni dalla morte di Ferrante d’Avalos, marchese di Pescara e protagonista della battaglia di Pavia del 24 febbraio 1525 che portò alla vittoria decisiva delle forze imperiali di Carlo V contro l'esercito francese di Francesco I. È quello che. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
