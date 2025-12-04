Gli occhi dell’Ue su Meta Il motivo della nuova indagine

L'Unione europea vuole accendere, ancora una volta, la luce su Meta. La Commissione europea è pronta ad avviare una nuova indagine antitrust contro l'azienda di Mark Zuckerberg per alcuni strumenti di funzionalità di intelligenza artificiale su Whatsapp. L'annuncio delle autorità di Bruxelles è arrivato dopo l'indiscrezione del Financial Times che, tramite le sue fonti, è stato il primo a dare la notizia. L'obiettivo è fare chiarezza sull'introduzione del sistema Meta AI, lanciata a marzo in tutti i paesi europei dopo averla rinviata per via del sistema normativo che vige nell'Ue. In breve, si tratta di un assistente capace di suggerire prompt e aggiungere una parte del testo nei messaggi.

