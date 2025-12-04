Gli interessi nella formazione e in una comunità terapeutica | indagini su un altro illecito affare di Totò Cuffaro

Mentre la Procura sta valutando se impugnare l'ordinanza emessa dal gip Carmen Salustro con cui - a fronte della richiesta di arresto per diciotto indagati - sono finiti ai domiciliari soltanto in tre, cioè l'ex governatore Totò Cuffaro, l'ex manager di Villa Sofia Roberto Colletti e il direttore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

