Gli intellettuali di Villa Floridiana dell’800 nel Libro degli ospiti di Mary Davis di Nadia Barrella

I Musei nazionali del Vomero ospitano, nell'Auditorium di Villa Floridiana, domenica 7 dicembre alle 10,.30, la presentazione del volume di Nadia Barrella, Il libro degli ospiti di Mary May Davis. Una pagina alla volta, edito da Luciano editore nella collana "MO.DO Monumenta Documenta. Collana di museologia, critica artistica e del restauro". Barrella, professore ordinario di Museologia e Critica artistica e del Restauro presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", restituisce un nuovo capitolo della storia culturale di Napoli tra Ottocento e primo Novecento alla memoria, attraverso un' opera, che trova nella nella Villa Floridiana la sua naturale e più significativa collocazione.