Gli infermieri laureati all' università d' Annunzio si ritrovano 20 anni dopo la laurea fra ricordi e amicizia
Venti anni fa, nel 2005, si erano appena laureati in Scienze infermieristiche, dopo tre anni di studio, lezioni, tirocini e tante esperienze condivise insieme dentro e fuori le aule universitarie e la corsia.Oggi, nel 2025, hanno deciso di rivedersi per ripercorrere i ricordi degli anni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
