Gli immediati dintorni a San Cesario una rappresentazione teatrale che invita a rallentare lo sguardo
Cosa si nasconde dietro una porta chiusa? Quali segreti abitano un pianerottolo, un cortile, un quartiere che attraversiamo ogni giorno senza davvero vederlo? Gli immediati dintorni è un invito a rallentare lo sguardo, ad ascoltare ciò che di solito resta in ombra. Non un semplice reading, ma un.
