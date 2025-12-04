Gli immediati dintorni a San Cesario una rappresentazione teatrale che invita a rallentare lo sguardo

4 dic 2025

Cosa si nasconde dietro una porta chiusa? Quali segreti abitano un pianerottolo, un cortile, un quartiere che attraversiamo ogni giorno senza davvero vederlo? Gli immediati dintorni è un invito a rallentare lo sguardo, ad ascoltare ciò che di solito resta in ombra. Non un semplice reading, ma un. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

