Gli anaconda erano enormi già 12 milioni di anni fa e da allora non sono cambiati perché funzionano benissimo

Gli anaconda erano già giganti 12 milioni di anni fa e hanno mantenuto le stesse dimensioni fino a oggi sopravvivendo ai cambiamenti climatici e ambientali, a differenza di molti altri animali che nel frattempo si sono "rimpiccioliti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Scarcerato NIcola Salvemini, ex vicesindaco di Barletta. Con il commercialista Massimo Dinoia erano finiti ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta sul trasferimento fraudolento di valori - facebook.com Vai su Facebook

Gli anaconda erano enormi già 12 milioni di anni fa e da allora non sono cambiati perché funzionano benissimo - Gli anaconda erano già giganti 12 milioni di anni fa e hanno mantenuto le stesse dimensioni fino a oggi sopravvivendo ai cambiamenti climatici e ambientali ... fanpage.it scrive

I fossili dell'anaconda (vi ricordate il film?) suggeriscono che questi rettili erano già enormi 12 milioni di anni fa - Tra i serpenti più grandi del mondo, hanno resistito ai cambiamenti del clima e dell'habitat riuscendo a mantenere le stesse dimensioni corporee ... Secondo wired.it