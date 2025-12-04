Giustizia presidio a Palermo dei 400 precari dell' ufficio per il processo
Si terrà domani dalle 9.30 alle 13 il presidio davanti al Palazzo di giustizia per lo sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori del ministero della Giustizia. In prima fila, accanto al personale della giustizia, i precari dell'ufficio del processo che scendono in piazza per chiedere. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
