di Marco Baridon Giuseppe Giovinco, il fratello dell’ex numero 10 bianconero parla del rapporto con Sebastian e della sua carriera: le sue dichiarazioni da Fossano. (inviato a Fossano) – L’evento organizzato da Balocco a Fossano non è stato solo l’occasione per ascoltare la nuova vita di Fausto Rossi, ma anche per raccogliere le confessioni di un altro protagonista del calcio “minore” con un cognome pesantissimo sulle spalle. Giuseppe Giovinco, fratello minore di Sebastian (la “Formica Atomica” che ha incantato con la Juventus e in MLS), ha parlato a cuore aperto del rapporto con il celebre fratello e della sua carriera costruita con sudore e orgoglio nelle categorie inferiori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Giuseppe Giovinco parla del fratello: «Nessun duello, solo un vanto di ciò che Sebastian ha fatto in Italia e nel mondo. Non l'ho mai sfruttato»