Giuseppe Giovinco parla del fratello | Nessun duello solo un vanto di ciò che Sebastian ha fatto in Italia e nel mondo Non l’ho mai sfruttato

Juventusnews24.com | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon Giuseppe Giovinco, il fratello dell’ex numero 10 bianconero parla del rapporto con Sebastian e della sua carriera: le sue dichiarazioni da Fossano. (inviato a Fossano) – L’evento organizzato da  Balocco  a  Fossano  non è stato solo l’occasione per ascoltare la nuova vita di  Fausto Rossi, ma anche per raccogliere le confessioni di un altro protagonista del calcio “minore” con un cognome pesantissimo sulle spalle.  Giuseppe Giovinco, fratello minore di  Sebastian  (la “Formica Atomica” che ha incantato con la  Juventus  e in MLS), ha parlato a cuore aperto del rapporto con il celebre fratello e della sua carriera costruita con sudore e orgoglio nelle categorie inferiori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

