Giunta Regione Campania gli eletti M5S si preparano al vertice con malumori Fra i renziani opzione Pellegrino assessore

Non è solo il Partito Democratico il regno di malumori e pressioni in chiave giunta regionale della Campania. Anche nel Movimento Cinque Stelle ci sono frizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

#Regione #Campania #Mastella avverte #Fico sulle nomine per la nuova giunta - facebook.com Vai su Facebook

Nella nuova giunta della Campania di Fico ora c’è l’alt ai consiglieri-assessori per bloccare l’effetto domino - Ci sono tanti (troppi) nomi possibili per la nuova giunta regionale della Campania targata Roberto Fico. Segnala fanpage.it

Nuova Giunta regionale, il punto fermo è Casillo - A nove giorni dalle elezioni regionali, la situazione politica in Campania resta in evoluzione. Segnala ilfattovesuviano.it

Regione Campania, no ai consiglieri in Giunta, da Mastella stoccata a Fico: «Io leale ma in disaccordo» - Non è una crepa certo ma, eccole, ci sono le prime tensioni nel centrosinistra che ha eletto Roberto Fico. Riporta ilmattino.it

Per la giunta Fico in Campania si fa il nome dell’economista Petraglia. Cuomo (Pd) assessore, c’è l’ostacolo M5S - Fico cerca di far salire il livello della sua possibile squadra di governo regionale. Scrive fanpage.it

Mastella a Fico: "Escludere gli eletti dalla giunta è ingiusto. Il primo passo in Campania del campo largo è un passo falso" - Quella del neo governatore è "un'ingiustizia politica e una bizzaria istituzionale. Da ilfoglio.it

Campania, il totonomi della giunta Fico: c’è lo stop ai consiglieri - In attesa della proclamazione ufficiale (almeno una decina di giorni) fervono i contatti per formare la nuova giunta regionale. Secondo ilmattino.it