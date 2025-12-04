Giugliano ecco il cartellone di Natale | Sarà una festa per tutti

Teleclubitalia.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il programma di Natale a Giugliano accende la città con un mese di eventi diffusi tra musica, teatro, arte e tradizioni, trasformando il centro urbano in un grande villaggio natalizio.   Il cartellone si apre il 6 dicembre con l’accensione delle luminarie in Piazza . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

giugliano ecco il cartellone di natale sar224 una festa per tutti

© Teleclubitalia.it - Giugliano, ecco il cartellone di Natale: “Sarà una festa per tutti”

Altre letture consigliate

Giugliano, cantieri e caos traffico prima di Natale: «L’aria è irrespirabile» - I cantieri, le strade chiuse, il maggiore afflusso di veicoli in strada nei giorni che precedono il Natale hanno reso la vita ... Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Giugliano Cartellone Natale Sar224