Giugliano ecco il cartellone di Natale | Sarà una festa per tutti

Il programma di Natale a Giugliano accende la città con un mese di eventi diffusi tra musica, teatro, arte e tradizioni, trasformando il centro urbano in un grande villaggio natalizio. Il cartellone si apre il 6 dicembre con l’accensione delle luminarie in Piazza . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, ecco il cartellone di Natale: “Sarà una festa per tutti”

