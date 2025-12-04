Giro di vite sulla plastica Alea | I rifiuti sbagliati? Si conterà un secco extra
Nel sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti, è molto facile individuare oggetti estranei nei contenitori di umido, carta e vetro. Più complicato invece per la plastica che, di per sé, somma una serie di imballaggi molto variegati tra di loro e che possono, quindi, meglio ‘camuffare’ un eventuale ‘intruso’. Sarà forse per questo motivo che gli operatori di Alea Ambiente trovano quasi quotidianamente nei contenitori gialli, quelli dedicati appunto alla raccolta di plastica e alluminio, oggetti vari e assortiti: pannolini, calcinacci, umido, vetro, fili elettrici, tessuti, sacchi neri colmi di rifiuti indifferenziati e addirittura bossoli di munizioni da caccia fino a un animale morto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
