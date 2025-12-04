Giovanni Ciacci ha perso 55 kg ecco com’è adesso Poi rivela | Ora ho problemi con la vista

News tv. È una testimonianza che ha il ritmo della cronaca televisiva: diretta, concreta, senza fronzoli. Giovanni Ciacci, volto noto della tv e giudice spesso tagliente dei look delle star, si è raccontato con sincerità nell’ultima puntata di La Volta Buona. Non solo un cambiamento fisico impressionante, ma anche il racconto di anni di difficoltà personali, disturbi alimentari e una lotta costante con la salute, intervallata da cure innovative che hanno rivoluzionato la sua vita. Leggi anche: “Al posto di Stefano De Martino”. Ribaltone alla Rai: il rumor bomba Giovanni Ciacci trasformato a La Volta Buona: “Ho perso 55 kg”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Giovanni Ciacci ha perso 55 kg, ecco com’è adesso. Poi rivela: “Ora ho problemi con la vista”

