Giovani sul palco apre a Vado il Teatro Venere
Inaugurato il teatro Venere di Vado. Domenica scorsa è stato aperto ufficialmente lo spazio (nella foto) che sarà gestito dalla locale compagnia della Venere. Fra i presenti alla cerimonia il sindaco Bruno Pasquini, il vicesindaco Ermanno Pavesi e gli attori Antonio Lovascio e Hermann Sferlazza che hanno assistito, insieme al pubblico presente, allo spettacolo comico di Stefania Terrè ‘Perfetto, la purga ha fatto effetto’, dedicato alla cecità. "Siamo orgogliosi di avere aiutato questa giovane compagnia arrivata qualche anno fa sul territorio – ha raccontato il sindaco Bruno Pasquini –. Vado è un paese dinamico sotto molti aspetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
