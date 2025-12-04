Giovani e armi bianche allarme tra i giornalisti | Non è più autodifesa ma attacco

Accoltellato nel parcheggio dell'università dopo una discussione in discoteca. Così è morto Hekuran Cumani, il 23enne di Fabriano, di origini albanesi, ucciso nel corso di una rissa da una coltellata la notte tra il 17 e il 18 ottobre scorsi nel parcheggio della facoltà di Matematica dell'università di Perugia, solo per difendere il fratello. In carcere è finito Yassin Amri, 21enne perugino, ma di origini tunisine, che risultava già indagato e che è gravemente indiziato dell'omicidio. Il nome dell'indagato era comparso nell'avviso con il quale era stata fissata l'autopsia sul corpo della vittima e, nel corso delle indagini coordinate dalla Procura di Perugia, sono emersi gravi indizi a suo carico che hanno già portato alla conferma della misura cautelare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

