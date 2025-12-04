Giovani e armi bianche allarme tra i giornalisti | Non è più autodifesa ma attacco
Accoltellato nel parcheggio dell'università dopo una discussione in discoteca. Così è morto Hekuran Cumani, il 23enne di Fabriano, di origini albanesi, ucciso nel corso di una rissa da una coltellata la notte tra il 17 e il 18 ottobre scorsi nel parcheggio della facoltà di Matematica dell'università di Perugia, solo per difendere il fratello. In carcere è finito Yassin Amri, 21enne perugino, ma di origini tunisine, che risultava già indagato e che è gravemente indiziato dell'omicidio. Il nome dell'indagato era comparso nell'avviso con il quale era stata fissata l'autopsia sul corpo della vittima e, nel corso delle indagini coordinate dalla Procura di Perugia, sono emersi gravi indizi a suo carico che hanno già portato alla conferma della misura cautelare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
La squadra mobile di Chieti ha arrestato a Francavilla al Mare due giovani di 20 e 21 anni. Sono stati trovati con con hashish, soldi e armi clandestine #Droga #ilcentro - facebook.com Vai su Facebook
Arrestati due giovani per droga e armi clandestine sul lungomare di Francavilla abruzzonews.eu/arrestati-due-… Vai su X
Giovani e armi bianche, allarme tra i giornalisti: "Non è più autodifesa, ma attacco" - “Stiamo assistendo a un innalzamento del livello di violenza tra i giovani, quasi sembra normale portarsi dietro un coltello per andare a ballare o una bomboletta di spray urticante" ha detto il giorn ... Scrive msn.com
Questore Imperia, più frequente uso armi bianche tra giovani - "C'è un fenomeno criminale nuovo rispetto al passato, che è l'uso sempre più frequente tra i giovani di armi bianche e la consuetudine di andare in giro armati. Riporta ansa.it
Arsenale di armi bianche e da sparo in casa, arrestato un 38enne - I carabinieri della stazione di Pioraco, in provincia di Macerata, hanno arrestato un 38enne di Fermo, ma domiciliato a Sefro ... Riporta ansa.it