Giovane Juventus, non solo i bianconeri sul brasiliano: anche il Napoli si iscrive alla corsa, il Verona fissa la strategia per giugno. La corsa per assicurarsi uno dei talenti più cristallini emersi in questa stagione di Serie A si arricchisce di una nuova, pericolosa pretendente, complicando i piani delle big. Giovane, l’attaccante brasiliano che sta incantando con la maglia dell’ Hellas Verona, è diventato l’oggetto del desiderio del prossimo calciomercato. Se fino a poco tempo fa il classe 2003 sembrava essere un obiettivo sensibile soprattutto dell’Inter, lo scenario è mutato rapidamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Giovane Juventus, c’è già la fila per il talento del Verona: bianconeri in lista insieme ad altri quattro club di Serie A! Tutti gli aggiornamenti