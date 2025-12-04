Giovane Juventus c’è già la fila per il talento del Verona | bianconeri in lista insieme ad altri quattro club di Serie A! Tutti gli aggiornamenti

Giovane Juventus, non solo i bianconeri sul brasiliano: anche il Napoli si iscrive alla corsa, il Verona fissa la strategia per giugno. La corsa per assicurarsi uno dei talenti più cristallini emersi in questa stagione di  Serie A  si arricchisce di una nuova, pericolosa pretendente, complicando i piani delle big.  Giovane, l’attaccante brasiliano che sta incantando con la maglia dell’ Hellas Verona, è diventato l’oggetto del desiderio del prossimo  calciomercato. Se fino a poco tempo fa il classe 2003 sembrava essere un obiettivo sensibile soprattutto dell’Inter, lo scenario è mutato rapidamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Il Vicenza punta un giovane della Juventus - Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, è in via di definizione il passaggio in prestito del centrocampista ... Come scrive calciomercato.com

Mercato Juve: idea Giovane per l'attacco, possibile offerta in estate - Le prestazioni di Giovane con il Verona, in questo avvio di campionato, avrebbero attirato l'attenzione di diversi club. Da it.blastingnews.com

Giovane piace a mezza Serie A: dalla Juve al Milan, ecco chi vuole il talento del Verona - Il Verona si coccola un altro talento, già nei radar delle big italiane: parliamo di Giovane, duttile attaccante brasiliano arrivato la scorsa estate a zero dal Corinthians. Segnala corrieredellosport.it

Quanto costa Giovane? Il Verona fa il prezzo. Inter, Milan e Juventus alla finestra - Giovane Santana do Nascimento, meglio noto in Italia seplicemente come Giovane è in assoluto una delle sorprese più importanti dell'attuale Serie A. Scrive calciomercato.com

