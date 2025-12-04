Giovane di 14 anni sorpreso alla guida di uno scooter già sequestrato e senza patente | denunciato
I carabinieri della compagnia di Paternò hanno svolto due distinti interventi che hanno portato alla luce gravi violazioni al Codice della Strada e alla normativa penale in materia di energia elettrica.Nel primo caso, una pattuglia ha fermato in via Baratta un ciclomotore condotto da un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
