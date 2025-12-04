Giornate di valutazione gratuita per sciatori

Bergamonews.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per tutti gli amanti dello sci  Habilita Sport Medicine  offre  tre giornate ad accesso libero  nella sede di Bergamo (accesso da piazzale Goisis). Chi pratica lo sci conosce bene i rischi di tornare sulle piste senza un’adeguata preparazione fisica (anche quando si scia solo per passione). È quindi importante avere la consapevolezza dello stato di forma del proprio fisico. Grazie alla somministrazione di  5 test specifici  per la valutazione di performance, forza e stabilità, gli specialisti di Habilita Sport Medicine potranno individuare con precisione i  punti di forza  e quelli su cui lavorare per affrontare le piste con la  giusta preparazione  e in  sicurezza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Giornate Valutazione Gratuita Sciatori