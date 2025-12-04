Giornate di valutazione gratuita per sciatori
Per tutti gli amanti dello sci Habilita Sport Medicine offre tre giornate ad accesso libero nella sede di Bergamo (accesso da piazzale Goisis). Chi pratica lo sci conosce bene i rischi di tornare sulle piste senza un’adeguata preparazione fisica (anche quando si scia solo per passione). È quindi importante avere la consapevolezza dello stato di forma del proprio fisico. Grazie alla somministrazione di 5 test specifici per la valutazione di performance, forza e stabilità, gli specialisti di Habilita Sport Medicine potranno individuare con precisione i punti di forza e quelli su cui lavorare per affrontare le piste con la giusta preparazione e in sicurezza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Argomenti simili trattati di recente
Alle Giornate Professionali di Cinema - Growing, spazio al dialogo tra cinema e innovazione con il panel “Le sale cinematografiche e il PNRR: una valutazione d’impatto integrata tra territorio, sostenibilità, cultura e innovazione”. Presentata la ricerca dell’Istitut - facebook.com Vai su Facebook