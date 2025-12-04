Giornate corte addio ecco da quando tornano ad allungarsi

Ormai siamo pienamente entrati nel mese di dicembre e, pertanto, ci ritroviamo in un periodo dell’anno nel quale ci sembra che le giornate corrano via di fretta e la luce del solo scompaia in men che non si dica lasciando spazio al buio delle lunghe serate invernali. La verità, però, è che il solstizio d’inverno non è ancora arrivato e che il calendario sa già qual è il momento preciso nel quale il ciclo si invertirà e la durata delle ore di luce riprenderà lentamente a crescere preparandoci per una nuova estate. Ma quando sarà questo momento nel quale le giornate tornano ad allungarsi? Leggi anche: — Siracusa, festa di Santa Lucia: cosa non si deve mangiare. 🔗 Leggi su Funweek.it

Approfondisci con queste news

La Spiaggia di Pluto Bibione. napsea · Life Feels So Good. È iniziato dicembre, le giornate sono più corte, buie e fredde. Tiriamoci un po' su il morale con alcuni momenti estivi nella nostra spiaggia - facebook.com Vai su Facebook

Tornano le Giornate FAI d’autunno l’11 e 12 ottobre: i luoghi più belli da visitare e come partecipare - Sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 tornano le Giornate FAI d'autunno per la quattordicesima edizione con oltre 700 aperture in tutta Italia. Lo riporta fanpage.it

Tornano le "Giornate Fai di Autunno". Dieci i luoghi da visitare in provincia: c’è la caserma dei Vigili del fuoco - Sabato 11 e domenica 12 tornano le ‘Giornate Fai di Autunno’, l’amato e atteso evento di piazza che il Fondo per l’Ambiente Italiano dedica al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Segnala ilrestodelcarlino.it

Tornano le Giornate europee del patrimonio anche in Umbria - Sabato 27 e domenica 28 settembre 2025, tornano le Giornate europee del patrimonio (European Heritage Days), il più partecipato degli eventi culturali in Europa, promosso dal Consiglio d'Europa e ... Scrive ansa.it

Giornate del Fai d’autunno. In città tornano tre grandi classici. C’è anche Rocca Costanza - Quattordici saranno i beni culturali ed artistici che apriranno le porte in otto luoghi della nostra provincia, dalla costa all’entroterra, per far ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Sabato e domenica tornano le giornate del Fai d'autunno - Sabato 11 e domenica 12 ottobre tornano le "Giornate Fai d'autunno" con una selezione ancor più speciale di luoghi da visitare per celebrare i 50 anni del Fondo per l'Ambiente Italiano. Si legge su rainews.it

Tornano le Giornate Fai per le scuole - Tornano nella settimana dal 24 al 29 novembre le "Giornate Fai per le scuole", manifestazione interamente dedicata alle scuole che da quattordici anni la Fondazione organizza in tutta Italia su ... Riporta ansa.it