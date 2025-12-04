Giornata ecologica di pesca con magnete e pulizia del canale

Nella giornata di sabato 29 nel Comune di Fiscaglia alla Darsena di Massa Fiscaglia il Canoa Club “Amici del Fiume” di Migliarino e la ProLoco di MassaFiscaglia, con la collaborazione del Cadf, Sistema Bibliotecario di Fiscaglia, Plasticfree Ferrara e il Circolo Legambiente Delta del Po di Comacchio, hanno organizzato una giornata ecologica con pesca con magnete per la pulizia del canale e delle zone circostanti dal materiale ferroso. Gli iscritti all’evento hanno partecipato ad una vera e propria gara di pesca con tanto di premiazione per i partecipanti che hanno pescato il maggior numero di rifiuti dal canale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giornata ecologica di pesca con magnete e pulizia del canale

