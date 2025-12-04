Giornata disabilità Mantovano | Massima attenzione del Governo – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 03 dicembre 2025 Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha partecipato all'evento di presentazione del nuovo Piano di Azione Nazionale per la promozione dei diritti delle persone con disabilità, che si è tenuto nel Cortile d’Onore di Palazzo Chigi in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. " Il secolo scorso e purtroppo anche questo primo quarto di ventunesimo secolo offrono esempi drammatici di cui non tutti sembriamo aver tratto lezione di che cosa accade quando si perde di vista questo fondamento. L'attenzione del governo su questi temi è massima, è stato illustrato immagino nei vari interventi che purtroppo non sono riuscito a seguire. 🔗 Leggi su Open.online
