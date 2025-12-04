GIORDANO ADR | FIUMICINO È IL BIGLIETTO DA VISITA DEL PAESE 9 MILIARDI DI INVESTIMENTI PER CONNETTERE L’ITALIA AL MONDO

Più volte premiato, confermandosi nel 2025 come il miglior aeroporto d’Europa per la settima volta dal 2018 nella categoria con oltre 40 milioni di passeggeri, l’aeroporto di Fiumicino rappresenta non solo un’eccellenza, un perfetto esempio di collaborazione forte e strutturata tra attori pubblici e privati ma un vero e proprio modello di infrastruttura capace di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - GIORDANO, ADR: “FIUMICINO È IL BIGLIETTO DA VISITA DEL PAESE, 9 MILIARDI DI INVESTIMENTI PER CONNETTERE L’ITALIA AL MONDO”

Giubileo: da Adr appello per treni notturni dall'Aeroporto di Fiumicino - In vista del Giubileo, Aeroporti di Roma lancia un appello in merito alla necessita' "che sta diventando quasi emergenziale" - Scrive rainews.it

'Pedalaria', inaugurata nuova ciclovia Aeroporto Fiumicino - Aeroporti di Roma ha inaugurato oggi "Pedalaria", la nuova ciclovia che collega il "Leonardo da Vinci" alla città di Fiumicino, infrastruttura che rientra tra le opere del "Dpcm Giubileo 2025" ed è ... ansa.it scrive

Troncone (AdR): Fiumicino chiede autonomia e 9 miliardi per crescere - Intervenendo al convegno "Le infrastrutture aeroportuali e lo sviluppo del trasporto aereo" all'Università Bicocca, l'amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, ha illustrato le nec ... Lo riporta avionews.it

Fiumicino centro, Aeroporto: ora si viaggia a pedali, c'è la nuova ciclovia Pedalaria - Aeroporti di Roma ha inaugurato Pedalaria, la nuova ciclovia che collega il 'Leonardo da Vinci' alla città di Fiumicino, infrastruttura che rientra tra le opere del Giubileo 2025 ed è interamente ... Riporta affaritaliani.it

Caso Fiumicino, Delrio convoca Enac e Adr - Il ministro Graziano Delrio incontrerà i vertici di Enac e di Adr sul caso Fiumicino martedì prossimo 4 agosto. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

AdR: Fiumicino celebra 65 anni, piano di sviluppo sostenibile da 9 miliardi -2- - L'evento si e' aperto con la visita del Capo dello Stato all'Innovation Hub del Terminal 1, il primo acceleratore di startup in un aeroporto europeo, che ... Riporta borsaitaliana.it