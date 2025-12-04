Gioielli vintage americani per i bambini palestinesi L’asta frutta 24mila euro
I gioielli americani del passato per dare un futuro ai bambini palestinesi. È andata all’asta la collezione di spille, collane e orecchini degli anni ‘40-‘60 che tre collezioniste, Lucia Vulla, Lidia Santomauro e Isa Rossi Dabbene hanno donato per sostenere gli interventi umanitari della Fondazione Soleterre in Palestina. Prima l’asta è stata lanciata online, martedì sera invece davanti ai notai Roberto Borri e Monica Di Giorgi, alcuni pezzi preziosi sono stati battuti in presenza al Broletto. "Una sera ho guardato i “gioielli“ che ho collezionato per molti anni e mi sono detta che la loro bellezza poteva avere un destino più grande che essere semplicemente indossata – ha detto Lucia Vulla – Così è nata l’idea di donarli a Soleterre, affinché potessero diventare un aiuto concreto, immediato e reale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
