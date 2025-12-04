Gillian Anderson X-Files + Lena Headey Game of Thrones + Kurt Sutter Sons of Anarchy = The Abandons

Due matriarche coinvolte in una faida all'ultimo sangue si prestano a una riflessione su come il potere e il desiderio di rivalsa spezzino ideali e principi morali in una serie western al femminile cruda e “interrotta”. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Gillian Anderson (X-Files) + Lena Headey (Game of Thrones) + Kurt Sutter (Sons of Anarchy) = The Abandons

Ricordate Gillian Anderson col vulva dress ai Golden Globe 2024? Oggi la statua di cera dedicata all’attrice al Madame Tussauds di Londra sfoggia proprio quel look: ecco qual è il suo significato simbolico. - facebook.com Vai su Facebook

The Abandons di Netflix è uno dei titoli western più attesi di dicembre, nonostante l’uscita dello showrunner Kurt Sutter. Lena Headey e Gillian Anderson guidano due famiglie rivali in uno spietato Far West del 1854. panorama.it/tempo-libero/t… Vai su X

Inside The X-Files star Gillian Anderson's complicated love life with The Crown creator boyfriend and two ex-husbands - Files and The Crown, has a complicated love life with two ex- Scrive msn.com

X-Files: Gillian Anderson spiega finalmente perché nel '97 baciò David Duchovny agli Emmy - Nel 1997, Gillian Anderson vinse l'Emmy come migliore attrice in un drama per X- Scrive comingsoon.it

Gillian Anderson confirms “X-Files ”car crash was real, reveals other little accident in same scene - " said the actress, recalling how another collision that occurred right after the one on the street was not scripted. Da ca.news.yahoo.com

Gillian Anderson Reveals the Surprising 'Shock' of Returning to the 'X-Files' - Hudson, 46, stepped out in a silky white dress at the awards, which took place at Cipriani Wall Street on Monday, December 1, and was sponsored ... Lo riporta yahoo.com

Gillian Anderson su “X-Files”: «Dovevo camminare alle spalle di David Duchovny. Mi sono ribellata» - Chiacchierando con Variety dopo aver ricevuto il Variety Icon Award, l’attrice, che nella serie interpretava l’agente Dana Scully, ha spiegato che i produttori «si aspettavano che camminassi dietro a ... Lo riporta iodonna.it

Gillian Anderson: i primi 50 anni della rossa di X-Files - Per molti è e sarà sempre Dana Scully, l'agente FBI con il caschetto rosso e le giacche con le spalline alte, che riusciva a essere sexy seppur imbrigliata in un look e un personaggio a dir poco ... Secondo movieplayer.it