Giletti spiega | La situazione di Spalletti è diversa da Higuain vi spiego perchè Se conosco i tifosi del Napoli verrà accolto così domenica

Juventusnews24.com | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giletti, giornalista e tifoso bianconero, a Kiss Kiss Napoli: il tecnico merita applausi, Higuain tradì ma Spalletti no. Poi parla così degli infortuni. Tre vittorie consecutive hanno dato nuova linfa alla  Juventus  e segnato l’inizio della “cura Spalletti”. Domenica alle 20.45 i bianconeri affronteranno il Napoli in un vero test di maturità: al ‘Maradona’ si capirà quanto il nuovo tecnico sia già riuscito a incidere sulla squadra. Per  Luciano Spalletti  non sarà una partita qualunque. Il suo recente passato in azzurro ha lasciato emozioni forti e una tifoseria tuttora divisa sul suo passaggio alla  Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

