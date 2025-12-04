Giletti spiega | La situazione di Spalletti è diversa da Higuain vi spiego perchè Se conosco i tifosi del Napoli verrà accolto così domenica
Giletti, giornalista e tifoso bianconero, a Kiss Kiss Napoli: il tecnico merita applausi, Higuain tradì ma Spalletti no. Poi parla così degli infortuni. Tre vittorie consecutive hanno dato nuova linfa alla Juventus e segnato l’inizio della “cura Spalletti”. Domenica alle 20.45 i bianconeri affronteranno il Napoli in un vero test di maturità: al ‘Maradona’ si capirà quanto il nuovo tecnico sia già riuscito a incidere sulla squadra. Per Luciano Spalletti non sarà una partita qualunque. Il suo recente passato in azzurro ha lasciato emozioni forti e una tifoseria tuttora divisa sul suo passaggio alla Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il padre della famiglia del bosco ha rifiutato l’intervista con Giletti. E sai perché? Perché quando ti portano via i figli, non hai più voglia di spettacolo. Non hai più fiato per spiegare, convincere, giustificarti. Ti resta solo il dolore. Quello vero. Quello che non vuole - facebook.com Vai su Facebook
Spalletti torna a Napoli, Giletti: "Higuain ha tradito, lui no: riceverà applausi al Maradona" - Ne ha parlato il giornalista e conduttore televisivo Massimo Giletti, noto tifoso bianconero, nel corso di un'intervista rilasciata a Kiss ... Scrive tuttonapoli.net
Giletti: "Spalletti verrà applaudito al Maradona. Situazione diversa da Higuain" - Tre vittorie consecutive hanno dato nuova linfa alla Juventus e segnato l’inizio della “cura Spalletti”. Come scrive tuttojuve.com
Giletti: “Spalletti verrà accolto diversamente da Higuain, vi spiego” - Massimo Giletti, giornalista tifoso della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del big match Napoli- Secondo msn.com
Spalletti ha accettato: torna subito in Serie A! - L'ex Napoli pronto a tornare in pista Torna sotto i riflettori il nome di Luciano Spalletti che dopo la ... Secondo diregiovani.it
Spalletti pensa a un'altra Juve contro la Fiorentina: «Yildiz? Non spetta a me parlare di rinnovo. Nazionale? Mi sono buttato olio bollente addosso...» - La sfida ambiziosa di Luciano Spalletti è rilanciare i bianconeri contro una Fiorentina condannata a vincere da ... Segnala msn.com