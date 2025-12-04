Giletti sorprende tutti | Higuain traditore Così Napoli accoglierà Spalletti al Maradona
Luciano Spalletti si prepara a una partita speciale contro il Napoli, che ha segnato la sua carriera recente. L’ex tecnico azzurro torna al Maradona da avversario e il dibattito tra i tifosi resta acceso. Le parole di Massimo Giletti, noto volto televisivo e tifoso della Juventus, hanno alimentato la discussione. Il conduttore ha raccontato cosa si aspetta dal pubblico partenopeo e ha tracciato un parallelo con il caso Higuain. Un confronto che riporta alla memoria momenti intensi vissuti in Serie A. Le parole di Giletti sul ritorno di Spalletti a Napoli. Durante un’intervista a Kiss Kiss Napoli, Massimo Giletti ha descritto l’atmosfera che immagina attorno al ritorno di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
