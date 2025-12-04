Gila e quella strana matematica Tre partite che contano sei E già contro Pellegrino vale doppio

Gli scontri diretti e la classifica: due fattori costretti a viaggiare inevitabilmente a braccetto. Sulla carta, ad esempio, la partita di inizio novembre contro la Cremonese aveva tutti i crismi della gara cruciale per l’obiettivo della salvezza, se non fosse per il "piccolo" particolare che i grigiorossi, in classifica, veleggiano serenamente nella pancia del gruppo, ben lontani dalle secche dei bassifondi. Inaspettatamente, invece, il pareggio a reti bianche ottenuto contro la Fiorentina, a settembre, rappresenta un bel gradino nella scalata nerazzurra verso la vetta, dove è posizionato il traguardo della permanenza in Serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gila e quella strana matematica. Tre partite che contano... sei. E già contro Pellegrino vale doppio

Leggi anche questi approfondimenti

"#Gila giocherà da titolare contro il Milan, sta bene e giocherà in coppia con #Romagnoli" Matteo #Petrucci a Radio Laziale Strano...eppure stamattina scrivevano: #Lazio, Gila rischia il Milan: è da valutare, le sue condizioni. No ma, sicuramente sbaglio io... - facebook.com Vai su Facebook

Gila e quella strana matematica. Tre partite che contano... sei. E già contro Pellegrino vale doppio - Il Parma dell’attaccante argentino arriva dalla sconfitta con l’Udinese, il Pisa deve ritrovare la vittoria all’Arena. Secondo msn.com

Atalanta-Lazio, Gila: “Punto che dà fiducia. Juve? Ci servono i tre punti” - Alla New Balance Arena di Bergamo arriva un pareggio senza reti con l'Atalanta di Ivan Juric. Scrive msn.com

Lazio, Gila: "Loro forti in attacco. Giocare ogni tre giorni è molto stancante" - Il difensore della Lazio Mario Gila è intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita del match dell'Olimpico tra i biancocelesti e l'Udinese. Segnala tuttomercatoweb.com