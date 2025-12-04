Gigi e Vanessa salutano il pubblico | quale nuova coppia arriverà ora in prima serata su Canale 5?
Il triplo appuntamento con “Gigi e Vanessa Insieme” si è chiuso solo ieri sera, ma in casa Mediaset la domanda è già nell’aria. Dopo l’alchimia festosa creata da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, chi potrebbe diventare la prossima coppia di punta della prima serata su Canale 5? L’esperimento ha funzionato e ha mostrato che l’unione di due mondi diversi può regalare uno spettacolo ricco, caloroso e sorprendente. Ora che lo show si è concluso, la caccia ai nuovi volti è ufficialmente aperta. Il bilancio di “Gigi e Vanessa Insieme”. La rete ha osato accostando due figure molto diverse, ma unite dalla stessa capacità di creare empatia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
