Gigi e Vanessa – Insieme le pagelle del 3 dicembre | Incontrada commossa 7 Amoroso raggiante 10

Quella del 3 dicembre è stata l’ultima puntata dell’appuntamento con Gigi e Vanessa – Insieme. Proprio ora che Vanessa Incontrada stava iniziando a sentirsi carica, la sua energia è stata un po’ smorzata da Gigi D’Alessio: “Questa è l’ultima puntata, la nostra ultima occasione”. Prima serata iniziata alle 22, ma è come entrare in un salotto (ben allestito), insieme a tanti amici. Proprio come avevano promesso i conduttori, e così è stato: le nostre pagelle dell’ultima puntata. La commozione di Vanessa Incontrada. Voto: 7. Vanessa Incontrada non si è nascosta: certo, una commozione leggermente recitata, ma comunque sentita. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Gigi e Vanessa – Insieme, le pagelle del 3 dicembre: Incontrada commossa (7), Amoroso raggiante (10)

