Gigi D' Alessio e Aldair la stretta di mano con l' augurio che torni l' amicizia tra le tifoserie di Napoli e Roma

Una stretta di mano simbolica, nella speranza che presto possa tornare l'amicizia tra le tifoserie di Napoli e Roma come negli anni ‘80. Autori del gesto sono stati Gigi D’Alessio e Aldair.L'artista partenopeo e l'ex difensore giallorosso si sono ritrovati negli studi della trasmissione Rai. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Gigi D'Alessio e Aldair, la stretta di mano con l'augurio che torni l'amicizia tra le tifoserie di Napoli e Roma

